Barcelona podjęła pilną decyzję w sprawie Lewandowskiego! Jaśniej się nie da, chodzi o jego przyszłość

Waldemar Kowalski 12:30

Dyskusje na temat Roberta Lewandowskiego oraz jego formy nie milkną, zwłaszcza po kolejnych meczach Barcelony lub reprezentacji Polski. Doświadczony napastnik "Dumy Katalonii" co prawda ma jeszcze ważny kontrakt ze swoją drużyną, ale nowy dyrektor sportowy Barcelony, Deco podjął już decyzję w sprawie przyszłości Polaka i jak się okazuje, chce on zatrzymać go na Camp Nou na jeszcze dłużej.