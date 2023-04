Barcelona - Real. Robert Lewandowski i Karim Benzema kochają piękne kobiety i... szybkie fury [ZDJĘCIA]

Ten jeden szczegół ciała Lewandowskiej u wielu wywoła ciarki! Pokazała to z bliska, aż ciężko znaleźć odpowiednie słowa

Lewandowski i Benzema to nie tylko superstrzelcy, ale też bardzo majętni ludzie. Roczne zarobki Polaka w Barcelonie to 90 mln zł, a Benzemy w Realu – 110 mln zł. Niemałą część tych pieniędzy obaj panowie przeznaczają na samochody, które uwielbiają. Lewandowski miał już wiele aut (m.in. Ferrari F12 Berlinetta, Porsche 911 Speedster czy Maserati Granturismo), ale perłą w koronie jego fur jest z pewnością Bentley GT Continental w wersji cabrio (wart ok milion złotych).

Barcelona - Real, czyli Robert Lewandowski kontra Karim Benzema

I na boisku, i na ulicy Lewandowskiemu nie ustępuje Benzema, który również ma garaż wypełniony superbrykami. Najdroższym egzemplarzem w kolekcji Francuza to Bugatti Chiron, a cały zbiór jego aut wart jest ponad 30 milionów złotych! Obaj piłkarze lubią też towarzystwo swoich kobiet: Robert od lat jest związany z Anną, a Benzema od niedawna spotyka się z amerykańską modelką Jordan Ozuną.

