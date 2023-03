FC Barcelona - Real Madryt TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać El Clasico w TV dzisiaj Barcelona - Real STREAM ONLINE LIVE 19.03.2023 Na jakim programie Barcelona - Real w TV dzisiaj

Spis treści

Już dzisiaj El Clasico - FC Barcelona kontra Real Madryt na Camp Nou. Początek meczu o godzinie 21. To drugie El Clasico w krótkim czasie. Poprzednie rozegrano zaledwie ponad dwa tygodnie temu w Pucharze Króla. Barcelona wygrała 1:0, a w tym spotkaniu z powodu kontuzji mięśnia uda nie mógł zagrać Robert Lewandowski, który dziś ma wystąpić od pierwszej minuty.

Mecz FC Barcelona - Real Madryt dzisiaj w LaLiga będzie również pojedynkiem wielkich snajperów. Robert Lewandowski kontra Karim Benzema. Ostatnio Polak leczył uraz mięśnia uda i nie mógł zagrać w poprzednim El Clasico. Teraz jest gotowy do gry, ale wydaje się, że wciąż nie jest w najwyższej formie. Czy odpali w El Clasico? W poprzednim sezonie Karim Benzema po pięcioletniej dominacji Leo Messiego został najlepszym strzelcem LaLiga. Do triumfu wystarczyło mu zdobycie 27 bramek. W tej edycji Francuz chciałby zapewne obronić tamto osiągnięcie, ale wyrósł mu groźny konkurent. Apetyt na snajperskie berło ma także Robert Lewandowski, który jest specjalistą w kolekcjonowaniu tytułów króla strzelców. W dorobku ma osiem statuetek: raz wygrał w Polsce, a siedmiokrotnie królował w Niemczech.

Kto będzie górą w El Clasico dzisiaj? FC Barcelona czy Real Madryt? I kto wyjdzie górą z pojedynku snajperów - Robert Lewandowski czy Karim Benzema? - Robert dobrze zrobił przechodząc do Barcelony – uważa Jerzy Dudek, były bramkarz m.in. Realu Madryt. - Barca jest rozpoznawalna na całym świecie. Dostrzegam same zalety. Poza tym ma młody perspektywiczny zespół, który daje nadzieje na przyszłość i na sukcesy - przekonuje były bramkarz reprezentacji Polski. Lewandowski po przejściu na Camp Nou od początku zabrał się do pracy. Prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców, strzelił 15 goli.

Karim Benzema nie rezygnuje z walki o koronę króla strzelców hiszpańskiej LaLiga. Francuz jest za plecami Polaka. Zdobył 11 bramek. - Można powiedzieć, że teraz Karim dopiero zaczyna podejmować rękawicę rzuconą przez Roberta - mówi Jerzy Dudek, były bramkarz Realu. - Kapitan polskiej kadry od razu wszedł w sezon bardzo dobrze i utrzymuje formę strzelecką. Myślę, że Francuz będzie chciał zbliżyć się do niego. Jednak oceniam, że będzie to bardzo, bardzo trudne zadanie do wykonania. Mimo że Benzema jest zawodnikiem, który potrafi odmienić Real w trudnych momentach. To taki talizman zespołu - charakteryzuje asa „Królewskich”.

Zdaniem Jerzego Dudaka faworytem w rywalizacji Robert Lewandowski kontra Karm Benzema jest Polak. - Karim to nie jest typowy egzekutor - uzasadnia. - Nie jest też zawodnikiem, który od razu wszystko wykorzysta. Potrafi pracować w środkowej linii, dograć kolegom. Ale także jest bardzo uzależniony od Viniciusa Juniora. W duecie z Brazylijczykiem jest niezwykle groźny. Gdy patrzę na nich, to mam wrażenie, że oni rozumieją się bez słów. Myślę, że jednak w tym roku Benzema będzie miał ciężko dogonić „Lewego” w klasyfikacji najlepszych strzelców - ocenia. W obecnych rozgrywkach oba kluby zagrały ze sobą już trzy razy. W lidze górą był Real 3:1, a wygraną przypieczętował Benzema. Lewandowski zakończył to spotkanie z asystą. Kolejne potyczki należały do Barcy. W Arabii Saudyjskiej sięgnęła po Superpuchar, zwyciężając 2:1. Obie gwiazdy strzeliły po golu, a „Lewy” dorzucił jeszcze asystę. Ostatnio, w pierwszym półfinale Pucharu Hiszpanii, triumfowała Barca osłabiona brakiem kontuzjowanego Polaka. Jak będzie w czwartym podejściu?

Mecz FC Barcelona - Real Madryt w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany 19 marca 2023. Początek El Clasico Barcelona - Real o godzinie 21. Transmisja TV z El Clasico na antenach Eleven Sports 1 oraz Canal+ Sport. Stream online na elebensports.pl oraz Canal+ ONLINE.

