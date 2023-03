Real Madryt - FC Barcelona TV Transmisja NA ŻYWO Puchar Króla Gdzie oglądać El Clasico w TV dzisiaj Real - Barcelona STREAM ONLINE LIVE 2.03.2023 Na jakim programie El Clasico Real - Barcelona w TV dzisiaj

Spis treści

Real Madryt kontra FC Barcelona w Pucharze Króla! El Clasico jak zawsze wywołuje wielkie emocje, ale niestety nie zagra w nim Robert Lewandowski. Polki napastnik narzeka na uraz mięśnia uda i jego występ w dzisiejszym meczu z Realem jest wykluczony. To kolejna kontuzja kluczowego gracza Barcelony, która ostatnio wpadła w wyraźny dołek. Porażka 0:1 z Almerią była jaskrawym objawem kryzysu Katalończyków.

Real Madryt i FC Barcelona ostatnio pogubiły punkty w lidze. Królewscy zremisowali 1:1 w prestiżowych derbach z Atletico Madryt. Barca w fatalnym stylu uległa 0:1 Almerii. W tabel LaLiga Barcelona ma 7 punktów przewagi nad Realem. Były bramkarz Królewskich Jerzy Dudek uważa, że w dzisiejszym El Clasico nie ma faworyta. - W tych meczach nigdy nie ma faworyta. Wszystko zależy od dyspozycji dnia. Mam wrażenie, że oba kluby nie są pewne, co do swojej formy. Real w lidze hiszpańskiej gra bardzo nierówno. Trudno ocenić formę „Królewskich”. Ale cechuje ich jedno. Wystarczy, że zostaną lekko potrąceni, to potrafią na to odpowiedzieć. Wielokrotnie to już Real pokazywał. To jest zaleta piłkarzy z Madrytu i ich markowe zagranie - mówi Jerzy Dudek w rozmowie z "SE".

FC Barcelona wobec kontuzji Roberta Lewandowskiego będzie musiała szukać innych rozwiązań w formacji ofensywnej. W ataku Realu Madryt bryluje duet Karim Benzema - Vinicius Junior. Czy to oni znów będą błyszczeć? - Brazylijczyk jest niesamowity w duecie z Karimem Benzemą. Wspominałem już, że oni między sobą mogą grać z zamkniętymi oczami. Vinicius Junior wie, kiedy zagrać piłkę do Francuza. Znajdzie go intuicyjnie. Benzema jest zawodnikiem, który potrafi odmienić Real w trudnych momentach. To taki talizman zespołu - podkreśla Jerzy Dudek.

Mecz Real Madryt - Barcelona w 1/2 finału Pucharu Króla zostanie rozegrany w czwartek 2 marca 2023 r. Początek meczu Real - Barcelona o godzinie 21. Transmisja TV z El Clasico w Pucharze Króla na antenie TVP Sport. Stream online z meczu Real - Barcelona na stronie SPORT.TVP.PL