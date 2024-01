Kto nowym trenerem drużyny Roberta Lewandowskiego? Powstała długa lista kandydatów do poprowadzenia Barcy

Kolejny kandydat na trenera Barcelony. Lewandowski zna go bardzo dobrze, wspólnie wygrali Ligę Mistrzów

Co z przyszłością Lewego?

Xavi prowadzi Barcelonę od 2021 roku, ale teraz przycichły pytania o formę sportową Lewandowskiego i spółki, zaczęły się za to dywagacje na temat następcy. Kto zastąpi Xaviego latem? „Ktokolwiek przejmie obowiązki w Barcelonie, będzie wiedział, że przed nim stoi zadanie odbudowy zespołu – pomimo trudności finansowych” – czytamy w BBC. Brytyjski portal zestawił też listę potencjalnych kandydatów do schedy po obecnym szkoleniowcu.

Jak podkreślono, Barcelona zajmuje czwarte miejsce w La Liga, traci 11 punktów do prowadzącej Girony, a poza boiskiem próbuje spłacić ogromne długi. Ma jednak wielu utalentowanych młodych zawodników, toteż rola trenera drużyny będzie atrakcyjna dla wielu ewentualnych pretendentów, bez względu na wyzwania, jakie przed nimi stoją.

Kto nowym trenerem Barcelony?

BBC stworzyło listę możliwych następców Xaviego. Oto ona, wraz z ocenami kandydatów:

Mikel Arteta – nazwisko to zyskało popularność w mediach społecznościowych w niedzielę, kiedy hiszpańska strona internetowa podała, że znajduje się na szczycie krótkiej listy Barcelony i jest otwarty na opuszczenie Arsenalu latem. Bukmacherzy też stawiają na tego kandydata. Tyle że 41-latek ma kontrakt z Arsenalem ważny do 2025 roku i klub jest przekonany, że w nim pozostanie.

Antonio Conte – wolny strzelec, który jest łączony z posadą w Barcy, mający na koncie spore sukcesy w takich klubach jak Juventus, Inter Mediolan czy Chelsea. Jego ostatni okres w Tottenhamie był jednak mniej udany i od marca 2023 roku Włoch pozostaje bez pracy.

Roberto de Zerbi – trenera Brighton łączy się z stanowiskami zarówno w Barcelonie, ale i Liverpoolu, z którego latem odejdzie Juergen Klopp. 44-letni Włoch zaimponował, doprowadzając Brighton na 6. miejsce.

Luis Enrique – 53-latek, obecnie w Paris St-Germain, był wcześniej selekcjonerem Hiszpanii. Jego najbardziej udany okres jako trenera na poziomie klubowym miał miejsce właśnie w Barcelonie. W latach 2014–2017 wygrał Ligę Mistrzów i poprowadził drużynę m.in. do dwóch tytułów La Liga, trzech Pucharów Króla, Klubowego Pucharu Świata i Superpucharu Hiszpanii.

Marcelo Gallardo – 48-letni Argentyńczyk zbudował reputację w River Plate, gdzie pomógł rozwijać talenty późniejszych zawodników Premier League Enzo Fernandeza i Juliana Alvareza, zanim ustąpił ze stanowiska w grudniu 2022 roku. W listopadzie objął Al-Ittihad.

Rafael Marquez – były reprezentant Meksyku zna Barcelonę od podszewki, ponieważ rozegrał ponad 150 meczów w pierwszym zespole, zanim poprowadził drużynę B. Wielu obecnych piłkarzy pierwszego zespołu zostało wychowanych przez Marqueza i zapewniłby on ciągłość po odejściu Xaviego. Jednak brak doświadczenia na najwyższym szczeblu może sprawić, że będzie to ryzykowne.

Michel – Girona Michela to odkrycie sezonu w europejskiej piłce nożnej. 48-letni Hiszpan poprowadził ją do awansu do La Liga, a już w pierwszym sezonie po powrocie dotarł na szczyt tabeli.

Jose Mourinho – niedawno stracił pracę, po zwolnieniu z Romy, jednak historia Mourinho w Realu Madryt może zadziałać na jego niekorzyść. Tylko dwóch trenerów w historii – Enrique Fernandez i Radomir Antic – prowadziło zarówno Real, jak i Barcelonę. Mourinho ma mimo to silną pozycję w typach bukmacherów. Kiedyś Portugalczyk powiedział, że „nigdy nie mógłby trenować Barcelony”, ale wtedy był już łączony z Realem.

Thiago Motta – były pomocnik Barcelony zaimponował w tym sezonie jako szkoleniowiec, a jego drużyna z Bolonii walczy o wysokie miejsce w Serie A. 41-letni Brazylijczyk nie należy jednak do najbardziej doświadczonych trenerów na najwyższym poziomie klubowym.