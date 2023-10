i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

zdąży?

Nowe informacje o kontuzji Roberta Lewandowskiego. Mecz z Realem coraz bliżej, o powrót na czas będzie bardzo trudno

Robert Lewandowski wciąż dochodzi do siebie po kontuzji, jaką odniósł w meczu przeciwko FC Porto w Lidze Mistrzów. Polski napastnik ominął z tego powodu mecz z Granadą w lidze hiszpańskiej oraz dwa mecze reprezentacji Polski. To jednak nie koniec jego rozbratu z piłką i Lewandowski musi uzbroić się w cierpliwość jeśli chodzi o powrót do sprawności. Fani mogą obawiać się, czy zdąży on na jeden z najważniejszych meczów w sezonie – rywalizację z Realem Madryt.