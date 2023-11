Robert Lewandowski z cenną statuetką w Hiszpanii. Tak gwiazdor Barcelony skomentował nagrodę

Gest Lewandowskiego wywołał potężną burzę. Wiadomo, co stało się później. Zdjęcia wyciekły do mediów

Zdystansował konkurencję

Debiutancki sezon Robert Lewandowski zalicza do udanych. Polski napastnik przywrócił Barcelonie blask. Klub z Katalonii po czterech latach przerwy sięgnął po upragnione mistrzostwo Hiszpanii. Ponadto ekipa z Camp Nou zdobyła Superpuchar, a Lewy wygrał w klasyfikacji strzelców. Strzelił 23 gole. Do wygrywania w tym wyścigu jest przyzwyczajony, bo był królem strzelców także w Polsce i w Niemczech.

Michał Probierz po losowaniu par barażowych. Selekcjoner mówi o szansach reprezentacji Polski w walce o awans na EURO

Był częścią niesamowitego osiagięcia

Teraz Lewandowski odebrał dopiero statuetkę za wywalczenie króla strzelców ligi hiszpańskiej. Polski napastnik pojawił się na rozdaniu nagród, które przyznawał dziennik "Marca". - Jestem wdzięczny za otrzymanie Pichichichi Trophy dla najlepszego strzelca w LaLiga! - napisał Lewandowski w mediach społecznościowych. - Ta podróż była pełna pasji, ciężkiej pracy i wsparcia moich kolegów z drużyny, trenerów i kibiców. Dziękuję, że byliście częścią tego niesamowitego osiągnięcia! - dodał kapitan reprezentacji Polski.

Finowie komentują losowanie par barażowych. Zwracają uwagę na tego polskiego piłkarza

Kilka nagród dla graczy mistrza Hiszpanii

To nie była jedyna nagroda dla piłkarza Barcelony. Wśród bramkarzy najlepszy był Marc-Andre ter Stegen. Niemiec został wyróżniony w dwóch kategoriach. W ubiegłym sezonie w LaLiga był tym golkiperem, który puścił najmniej goli. As Barcelony zwyciężył również w kategorii najlepszy piłkarz rozgrywek. Wśród pomocników zwyciężył za to Pedri, pomocnik Barcy. Wśród szkoleniowców doceniony został natomiast Imanol Alguacil, który z Sociedad zakończył sezon na czwartej pozycji. Z kolei francuski as Atletico Madryt - Antoine Griezmann triumfował w głosowaniu kibiców.

Mateusz Wieteska nie jest tym zdziwiony. Kadrowicz mówi o nadszarpniętym zaufaniu

QUIZ: Jak dużo wiesz o osiągnięciach Roberta Lewandowskiego? Pytanie 1 z 11 Na początek coś prostego. Ile razy Lewandowski został mistrzem Niemiec? 8 9 10 Dalej

Sonda Czy Robert Lewandowski dalej powinien być kapitanem reprezentacji Polski? Oczywiście! Nie, opaskę powinien przejąć ktoś inny Nie wiem