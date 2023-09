Anna Lewandowska przygotowała wyjątkowy prezent Robertowi na rocznicę ślubu! Wszystko wyszło na jaw dopiero teraz

Robert Lewandowski wstrząsnął polską kadrą bardzo głośnym wywiadem udzielonym Mateuszowi Święcickiemu z Eleven Sports. Niestety, nie przyniosło to oczekiwanego efektu i nie pomogło podnieść się kadrze po kompromitacji z Mołdawią. Polska w nieprzekonującym stylu pokonała Wyspy Owcze, by parę dni później przegrać z Albanią i niemal pogrzebać swoje szanse na bezpośredni awans na EURO 2024, a pierwsze konsekwencje już widać - z pracą pożegnał się selekcjoner Fernando Santos i trwają poszukiwania jego następcy. W sobotę, 16 września, Anna Lewandowska gościła w studiu programu Dzień Dobry TVN, w którym przyznała, że jej mąż niezwykle mocno przeżywa to, co aktualnie się dzieje. Nie zabrakło jednak bardziej pozytywnych tematów, choćby tych związanych z niedawną rocznicą ich ślubu.

Anna Lewandowska zaczęła to robić dla Roberta. Teraz to jej pasja

W czerwcu tego roku Anna i Robert Lewandowscy obchodzili 10. rocznicę ślubu. Z tej okazji postanowili także bardzo uroczyście odnowić swoją przysięgę małżeńską – ceremonia odbyła się we Włoszech. Po niej przyszedł również czas na zabawę, a Lewandowska pokazała w sieci m.in. zmysłowy taniec z Robertem.

Jak się okazało, wcześniej Anna Lewandowska prawie w ogóle nie tańczyła! Jak przyznała w programie Dzień Dobry TVN, zaczęła uczyć się tańca po namowach właśnie Roberta Lewandowskiego i uznała, że nauczy się tanecznych kroków właśnie dla swojego ukochanego i będzie to jeden z prezentów dla niego na 10. rocznicę ślubu. Teraz bachata stanowi bardzo ważną część życia Anny Lewandowskiej, która często publikuje materiały ze swojej nauki tańca i wiąże z nim także przyszłość biznesową.