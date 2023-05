Cezary Kulesza potwierdził! Tego dnia pożegnamy Kubę Błaszczykowskiego, wielkie święto polskiej piłki

Jakub Błaszczykowski wciąż nie zakończył swojej bogatej kariery, choć prawdopodobnie nastąpi to już niedługo. Niedawno Błaszczykowski pojawił się na murawie w meczu Wisły Kraków walczącej o powrót do Ekstraklasy i była to z pewnością bardzo ważna dla niego chwila – zagrał bowiem w meczu po raz pierwszy od niemal dwóch lat! Po raz ostatni na boisku kibice oglądali go 21 sierpnia 2021 roku w meczu przeciwko Górnikowi Łęczna w Ekstraklasie. Ostatni raz w kadrze meczowej znalazł się 29 sierpnia na mecz z Legią. Powrót Błaszczykowskiego na boisko to niezwykle ważna informacja także w kwestii jego pożegnania z kadrą, które, jak potwierdził Cezary Kulesza, odbędzie się 16 czerwca na PGE Narodowym.

Wielki pożegnanie Kuby Błaszczykowskiego

16 czerwca reprezentacja Polski rozegra spotkanie towarzyskie z reprezentacją Niemiec na PGE Narodowym. Mecz wywołał sporo zamieszania, ale odbędzie się i fani mają nadzieję na wielkie, piłkarskie widowisko. Od dłuższego czasu mówiło się o tym, że będzie to dobra okazja, aby Błaszczykowski mógł oficjalnie pożegnać się z karierą reprezentacyjną, choć nie wszystkim się ten pomysł spodobał.

Teraz potwierdził to prezes PZPN, Cezary Kulesza. – 16.06 Polska zagra z Niemcami na PGE Narodowym. Tego dnia po raz ostatni zobaczymy na boisku Jakuba Błaszczykowskiego w biało-czerwonych barwach. Razem podziękujmy Kubie za jego piękną karierę – napisał na Twitterze Kulesza.