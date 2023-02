Fernando Santos może odetchnąć z ulgą. PZPN podjął ostateczną decyzję, wielu na to liczyło

Grzegorz Lato o roli Roberta Lewandowskiego w kadrze. Wyrazisty przekaz do Fernando Santosa

24 marca Santos po raz pierwszy zasiądzie na ławce Biało-Czerwonych w Pradze. Wyjazdowe starcie z Czechami jawi się jako najtrudniejszy mecz całych eliminacji do Euro 2024, jednak już trzy dni później Polska zagra kolejne spotkanie. W roli gospodarza zmierzy się z Albanią, ale w związku z problemami z PGE Narodowym w Warszawie nie było jasne, gdzie odbędzie się ten mecz. Zarządcy stołecznego obiektu robili wszystko, żeby wyrobić się z naprawą usterki, jednak coraz głośniej mówiło się o przeniesieniu meczu Polska - Albania do Gdańska. Santos miał nawet zobaczyć na własne oczy ewentualną bazę treningową i hotelową nad morzem podczas wypadu na mecz Lechia - Widzew, ale wszystko wskazuje na to, że zgrupowanie odbędzie się w Warszawie.

Fernando Santos może odetchnąć z ulgą. PZPN podjął ostateczną decyzję ws. meczu Polska - Albania

Jak poinformował portal WP SportoweFakty, mecz Polska - Albania ma odbyć się zgodnie z planem na Stadionie Narodowym im. Kazimierza Górskiego. Od ponad dekady jest to dom reprezentacji, w którym Biało-Czerwoni osiągali znakomite wyniki. Do tego logistyka zgrupowania jest dużo łatwiejsza i doskonale znana, co z pewnością jest pewnym ułatwieniem podczas pierwszego obozu nowego selekcjonera. Warszawski obiekt jest też zdecydowanie większy niż ten w Gdańsku, dzięki czemu więcej kibiców będzie mogło wspierać piłkarzy z trybun.

Oficjalne potwierdzenie tej decyzji ma pojawić się w ciągu kilku dni. Według mediów, władze spółki zarządzającej PGE Narodowym nie chciały wydawać oświadczenia kilka dni po wypowiedzi ministra sportu, który nie dowierzał w możliwość organizacji meczu w Warszawie. Spółka nie chciała, aby jej oświadczenie brzmiało jak sprostowanie słów ministra. Mimo to, niemal pewne jest, że 27 marca mecz Polska - Albania odbędzie się na Narodowym.

