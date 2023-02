Fernando Santos podjął arcyważną decyzję! Nie zostawił wątpliwości, Cezary Kulesza o wszystkim poinformował

W ostatnim czasie niewielu selekcjonerów reprezentacji Polski miało taki komfort jak Fernando Santos, aby w spokoju przygotować się do pracy z kadrą "Biało-czerwonych". Portugalczyk po tym, jak przeprowadził się do Polski, wybiera się na kolejne mecze PKO Ekstraklasy, a także kompletuje swój sztab szkoleniowy, wybierając Polaka, który będzie mu pomagał w pracy. Jeszcze do niedawna wydawało się, że może to być Łukasz Piszczek, który jednak nie przyjął ofertę PZPN. Teraz okazuje się, że Fernando Santos znalazł już odpowiedniego kandydata.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie dla portalu "meczyki.pl" ujawnił, że portugalski szkoleniowiec wybrał już osobę, która mogłaby zasilić szeregi jego sztabu szkoleniowego. Jak wynika z informacji przekazanych przez Cezarego Kuleszę, miałby to być Grzegorz Mielcarski, jednak najpierw strony muszą odbyć spotkanie w tej sprawie.

- Trener widzi go w sztabie szkoleniowym, jednak musimy najpierw przeprowadzić rozmowy z Grzegorzem (...) Na ten moment nie mogę powiedzieć, czy w tym sztabie będzie, czy nie. Nie wiemy, jakie miałby oczekiwania. Poza tym ma stałą pracę w Canal+ - poinformował prezes PZPN. Na tę chwilę nie przekazano również, kiedy miałoby dojść do takiego spotkania, jednak z pewnością na kolejne informacje w tej sprawie nie będziemy musieli czekać zbyt długo.

