Grzegorz Krychowiak zaangażował się w handel konopiami! Czy to jest bezpieczne?

To, że Grzegorz Krychowiak jest człowiekiem wielu talentów, jest wiedzą powszechnie znaną. "Krycha" pasjonuje się nie tylko piłką nożną. Choć wciąż żyje przede wszystkim ze swoich boiskowych osiągnięć, to doskonale wie, że aby utrzymać płynność finansową także po zakończeniu kariery, musi mieć alternatywne źródła zarobku. Chyba najbardziej znaną marką związaną z pomocnikiem jest "Balamonte". Firma dostarcza elegancką odzież i cieszy się naprawdę dobrymi opiniami. Jakiś czas temu Krychowiak postanowił wejść też na rynek zdrowej żywności. Marka "BioGol" wykorzystuje wizerunek sportowca na swoich opakowaniach, a sam piłkarz właśnie zareklamował nowy produkt - białko konopne. Osoby niewtajemniczone mogą zastanawiać się czy jest on w pełni bezpieczny dla ludzkiego organizmu, ponieważ konopie wciąż kojarzą się w dużej mierze z środkami odurzającymi.

Krychowiak reklamuje produkt z konopi

Białko z konopi to produkt bezpieczny dla ludzkiego organizmu. Co więcej, jest zdrowe i przeznaczone szczególnie dla osób chcących czuć się dobrze w swoim ciele. Dlatego też zdjęcie Krychowiaka na Instagramie można odbierać dość pozytywnie. Czym właściwie jest białko konopne? To białko roślinne, które uzyskuje się w procesie tłoczenia na zimno ziaren konopi siewnej.

i Autor: Instagram Grzegorz Krychowiak reklamuje białko konopne

Białko konopne działanie

Jak działa produkt, który na rynek wypuściła firma z Krychowiakiem w logo? Przede wszystkim białko konopne pozbawione jest zupełnie działania psychoaktywnego. Oznacza to, że jest w pełni zdrowe dla organizmu. Pozytywne właściwości zawdzięcza się w tym przypadku zawartości wszystkich aminokwasów, kwasów tłuszczowych oraz błonnika. Pozbawione jest z kolei wszystkich ulepszaczy i chemicznych dodatków. Eksperci opisują produkt również jako lekkostrawny i łatwo przyswajalny. Można spodziewać się więc, że nowy towar od "BioGol" stanie się sprzedażowym hitem. Tym bardziej, że reklama pozostaje dźwignią handlu, a zasięgi Krychowiaka w mediach społecznościowych są ogromne.