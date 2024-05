Na EURO nie pojadą, ale Mateusz Bogusz i Sebastian Kowalczyk czarują w Ameryce. Tak strzelają w MLS, co za gole! [WIDEO]

Przebojem wdarł się do ligi, ale w kadrze na EURO go nie ma. Dominik Marczuk to największy nieobecny?

Bąk stawiał na Bogusza w kadrze

Gdy pytaliśmy byłych kadrowiczów, którego z zawodników brakuje wśród powołanych na EURO, to Jacek Bąk wskazał na gwiazdę Los Angeles FC. - Żałuję także, że nie ma Mateusza Bogusza, bo to ciekawy piłkarz z MLS. Myślę, że selekcjoner przyjrzy mu się i ma go na swojej liście - tłumaczył nam były kapitan reprezentacji Polski.

Marek Jóźwiak o szerokiej kadrze na EURO. Były kadrowicz wprost o powrocie Milika, debiutancie Urbańskim i braku Casha [ROZMOWA SE]

Komentatorzy oczarowani golem Polaka

Bąk nie pomylił się w ocenie Bogusza, bo ten właśnie błysnął w MLS. Przypieczętował wygraną u siebie Los Angeles FC 2:0 z Minnesotą United. To szósta wygrana tego klubu z rzędu licząc wszystkie rozgrywki. Co ciekawe, w pięciu ostatnich spotkaniach zespół zachował czyste konto! W końcówce Bogusz popisał się cudownym strzałem z dystansu. Piłka po uderzeniu polskiego pomocnika wylądowała w okienku bramki rywali! Komentatorzy byli zachwyceni strzałem naszego rodaka. Na koncie MLS w mediach społecznościowych napisano przerobiony komentarz pod wyczyn naszego asa: "Oh my Mateusz Bogusz", który nawiązuje do słów "O mój Boże".

Arkadiusz Milik wrócił do kadry i pojedzie na EURO? Były kadrowicz o gwieździe Juventusu, padły słowa o ostatnim sygnale

Los Angeles na podium Konferencji Zachodniej

Dorobek Bogusza w tym sezonie to sześć goli w lidze. W ten sposób poprawił już strzeleckie osiągnięcie z poprzednich rozgrywek. Los Angeles zajmuje trzecie miejsce w Konferencji Zachodniej. W następnej serii zmierzy się u siebie z Dallas.

Piotr Czachowski o debiutancie w kadrze, który z czasem może być lepszy od... Kacper Urbański podbije reprezentację? [ROZMOWA SE]

OH MY, MATEUSZ BOGUSZ 🤯 pic.twitter.com/bQ0zYRcHAz— Major League Soccer (@MLS) May 30, 2024

Kowalczyk też z efektownym golem

Na pochwały zasłużył także Sebastian Kowalczyk, który dołożył cegiełkę do zwycięstwa Houston Dynamo 3:1 u siebie z Colorado Rapids. W końcówce to właśnie on rozpoczął i zakończył akcję. Dostał piłkę z lewej strony pola karnego, przyjął, a następnie strzałem po ziemi w prawy róg nie dał szans bramkarzowi gości.

Przebojem wdarł się do ligi, ale w kadrze na EURO go nie ma. Dominik Marczuk to największy nieobecny?

Przełamanie Houston, zaskoczą Drwali?

Houston Dynamo przerwało serię trzech meczów bez zwycięstwa. W następnej kolejce polskiego pomocnika czeka wyjazd na starcie z Portland Timbers (2 czerwca). Kowalczyk w tym sezonie zdobył dwie bramki. Klub Polaka plasuje się w Konferencji Zachodniej na ósmym miejscu.

Jerzy Dudek przed finałem Ligi Mistrzów. Legendarny bramkarz o sile Realu, atutach Borussii, geniuszu Ancelottiego [ROZMOWA SE]

Another one for @HoustonDynamo! Kowalczyk puts it away from outside the box to extend the lead. pic.twitter.com/sXG8PUv0Cw— Major League Soccer (@MLS) May 30, 2024

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie