Ojciec Krychowiaka zdradził prawdę o swoim synu. Polacy spojrzą na niego zupełnie inaczej

Grzegorz Krychowiak inne kultury zna nie tylko z podróży. Nasz rodak od wielu lat mieszka poza granicami Polski i to nie w jednym miejscu. Jako nastolatek przeprowadził się do Francji, co pozwoliło mu nie tylko rozpocząć poważną piłkarską karierę. Nowe otoczenie wpłynęło na niego jako człowieka. Później "Krycha" mieszkał również m.in. w Hiszpanii, a obecnie rezyduje w Arabii Saudyjskiej. Już w 2018 roku, podczas rozmowy z Romanem Kołtoniem, ojciec piłkarza opowiedział więcej o jego życiowych perypetiach. Edward Krychowiak przyznał, że jego syn przez to wszystko mocno różni się od inny rodaków, którzy po tych słowach mogą zmienić sposób postrzegania pomocnika.

Krychowiak nie jest taki sam jak inni Polacy

Edward Krychowiak jest bardzo dumny z syna i jego osiągnięć. Trudno się temu dziwić. Jednocześnie ojciec sportowca widzi zmiany, jakie zaszły w potomku po zmianie otoczenia. - Grzegorz został mentalnie wychowany na Zachodzie. On nie ma mentalności Polaka. On oczywiście jest Polakiem i nigdy się tego nie wyrzeknie, jednak inaczej się zachowuje - podkreślił we wspomnianym wywiadzie, po czym jeszcze dodatkowo rozwinął tę myśl.

Prawda o Krychowiaku ujawniona przez ojca

- Grzegorz jest po prostu pewny siebie i zdecydowany. On zachowuje się w sposób europejski. To go odróżnia - kontynuował ojciec Grzegorza Krychowiaka. - Wychowano go i przygotowano do życia typowego Europejczyka pod każdym względem. Grzegorz zwraca na siebie uwagę, ale w tych pozytywnych cechach - podsumował pan Edward.