Zbigniew Boniek ocenił kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski. Odważna wypowiedź, która wielu zaskoczy

Zrobił wynik, ale musiał odejść

Choć Czesławowi Michniewiczowi na mistrzostwach świata w Katarze udało się wyjść z grupy i awansować do 1/8 finału, nie miał w Polsce najlepszej prasy. Szkoleniowca krytykowano za styl, który prezentuje rodzima kadra – toporny, defensywny, momentami wręcz rozpaczliwy. Tak naprawdę biało-czerwoni jedyny przyzwoity mecz podczas mundialu rozegrali w walce o ćwierćfinał, gdy ich rywalami byli Francuzi. Być może 53-latek mimo wszystko utrzymałby jednak posadę, gdyby chodziło jedynie o słaby styl. Do tego doszła jednak również tzw. „afera premiowa”, która ujrzała światło dzienne już po powrocie piłkarzy i sztabu do kraju. Wobec tego nikogo nie zdziwiła informacja, że kontrakt Michniewicza nie zostanie przedłużony i z końcem 2022 roku przestanie on pełnić funkcję selekcjonera. Od tego czasu minęło już jednak kilka tygodni, a następcy wciąż nie widać.

Jednym z potencjalnych kandydatów do zastąpienia Michniewicza jest Steven Gerrard, który do niedawna prowadził występującą w angielskiej Premier League Aston Villę. Zdaniem Zbigniewa Bońka zdecydowanie lepszym kandydatem na to stanowisko byłby jednak… Michał Probierz. Były prezes PZPN swoimi spostrzeżeniami podzielił się w rozmowie z Romanem Kołtoniem podczas „Prawdy Futbolu”. - Probierz to bardzo dobry trener. Spójrzmy na jego CV – Puchar Polski, obronienie drużyny z minus dziesięcioma punktami, medale mistrzostw Polski. Jeśli porównać jego CV i CV Stevena Gerrarda, to jedno jest CV trenera, a drugie jest kandydata na trenera. Jak prowadzi się Rangersów, to można być albo pierwszym, albo drugim. Ja nie mówię tutaj kto jest lepszy, a kto jest gorszy. Natomiast kto ma większą wiedzę o polskiej piłce? Probierz. A bycie selekcjonerem to inny zawód niż bycie trenerem ligowym – podkreślał. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że faworyt Bońka raczej nie obejmie tej funkcji. Cezary Kulesza potwierdził bowiem, że nowy selekcjoner nie będzie Polakiem.

Kim jest Steven Gerrard?

Steven Gerrard jest byłym piłkarzem angielskim, występującym na pozycji środkowego pomocnika. Przez zdecydowaną większość swojej kariery występował w barwach Liverpoolu, dla którego w latach 1998-2015 rozegrał aż 710 meczów, strzelając 186 bramek. Karierę zakończył w 2017 roku, grając dla Los Angeles Galaxy. Po zawieszeniu butów na kołku zajął się pracą trenerską. Ma za sobą epizody w juniorskich zespołach „The Reds”, następnie prowadził także Glasgow Rangers oraz Aston Villę, z którą rozstał się w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu pozostaje bez pracy.