Piotr Zieliński doprowadził trenera na skraj wytrzymałości. „Szkoda, że nie odszedł!”

„Odejdzie do ligi saudyjskiej? A może jednak zostanie i przedłuży kontrakt z Napoli?” - to pytanie kibice polscy zadają sobie od paru tygodni, kiedy na dobre rozgorzała dyskusja medialna o możliwości przyjęcia przez Zielińskiego (i klub) oferty transferu do Al-Ahli. - Wcale mnie te rozterki - jego i Napoli - nie dziwiły. Piotr kocha Włochy, dobrze się czuje w tym kraju i w Neapolu. Z drugiej strony - oferta arabska to tak ogromne pieniądze dla klubu i dla samego zawodnika, że trudno było przejść obok niej obojętnie – mówił w długiej rozmowie z „Super Expressem” Marek Koźmiński

Piotr Czachowski, kolejny były reprezentant Polski, z autopsji znający włoską piłkę, na naszych łamach nie chciał pogodzić się z samym pomysłem przeprowadzki Zielińskiego na Półwysep Arabski. „Piotrze, zostań we Włoszech” – apelował w „SE”. I… najprawdopodobniej wyszło na jego!

Zieliński w spotkaniu z Frosinone pojawił się w wyjściowej jedenastce Napoli i grał do ostatniej minuty. I to jak grał! To po jego strzale piłkę odbitą od obrońców skierował do siatki Matteo Politano, wyrównując stan meczu na 1:1. A potem Zieliński imponował nie tylko czytaniem gry, ale i takimi – wychwyconymi natychmiast przez kibiców – perełkami, jak ta na filmie poniżej.

Piotr Zieliński doprowadził trenera na skraj wytrzymałości

Rola Zielińskiego – mimo braku gola czy asysty – została doceniona przez włoskie media. Większość z nich oceniła jego występ na notę 6,5-7 w dziesięciostopniowej skali, plasując go w trójce najlepszych graczy ekipy mistrza Włoch. Najcenniejszą merytorycznie recenzję wystawił jednak „Zielkowi” trener. Konkretnie – trener rywali, Eusebio Di Francesco, któremu nie brakło polotu w słowach.

„Szkoda, że… nie odszedł dwa dni temu do Arabii Saudyjskiej. Mówiły wiele o Victorze Osimhenie, ale przecież to Zieliński jest piłkarzem, który jest trudny do upilnowania ze względu na sposób, w jaki porusza się z piłką i ustawia na murawie” – zauważył szkoleniowiec Frosinone.

Okienko transferowe wciąż jest otwarte, ale wszystko wskazuje na to, że saga „odejdzie-zostanie”, związana z „Zielkiem”, została już zakończona.

Sonda Kto zostanie mistrzem Włoch w sezonie 2023/24? AC Milan Inter Juventus Napoli Roma Inny klub