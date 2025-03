Bartosz Kapustka doda gazu i znowu wsiądzie na Motor? Wyzwanie przed kapitanem Legii w meczu z beniaminkiem z Lublina

Wiking zapolował na Śląsku: Jonatan Braut Brunes z dubletem! Co za asysta bramkarza Rakowa [WIDEO]

Bartosz Kapustka jest najlepszym strzelcem Legii w lidze

W obecnej edycji doświadczony pomocnik jest najskuteczniejszym piłkarzem Legii w lidze. Zdobył już dziewięć goli, ale jego łączy dorobek ze wszystkich rozgrywek to dwanaście trafień, co daje mu drugą pozycję w ekipie z Łazienkowskiej. W rundzie jesiennej Kapustka właśnie w spotkaniu z Motorem rozegrał popisową partię. Napędzał ataki warszawskiego klubu i strzelił dwa gole po efektownych akcjach.

Kapitan Legii dwa razy zaskoczył Motor w Warszawie

W pierwszej połowie przełożył sobie rywali w narożniku pola karnego i płaskim strzałem po ziemi z lewej nogi zaskoczył bramkarza Motoru, który popełnił błąd w tej sytuacji, bo puścił piłkę pod ręką. Po przerwie Kapustka błysnął ponowie indywidualną akcją, a całość zakończył pefekcyjnym strzałem zza pola karnego. I znów zrobił to po uderzeniu piłki lewą nogą. Dobrymi występami w lidze w kolejnym miesiącu zapracował na powoałnie do reprezentacji Polski. To był dla niego powrót po ośmiu latach przerwy.

W tym roku Kapustka też jest skuteczny. W Lublinie musi się pilnować, żeby nie złapać czwartej żółtej kartki, która wykluczy go z udziału w hitowym starciu z Rakowem w następnej kolejce. Jednak nie tylko kapitan musi uważać, bo Legii grozi prawdziwy armageon. W tej samej sytuacji jest jeszcze sześciu zawodników! W tym gronie są: Augustyniak, Goncalves, Gual, Jędrzejczyk, Kapuadi i Luquinhas, który wyleczył uraz łydki. Brazylijczyk zagrał w meczu z Molde w Lidze Konferencji i od razu zdobył bramkę. Został także ukarany żółtą kartką i będzie pauzował w rewanżu z norweskim zespołem.

