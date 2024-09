Co za zwrot, gdzie zagra Blaż Kramer?! Transferowe zamieszanie z gwiazdą Legii Warszawa

To on ma znaleźć Lukę w obronie Motoru. Zahović będzie objawieniem w Górninku?

Turcy znowu w natarciu

Ostatnio dużo mówiło się o nim w kontekście transferu do Turcji, a niedawno do Bułgarii (CSKA Sofia) i na Słowację (Slovan Bratysława). Kramer początkowo postanowił zostać w Legii i odzyskać z nią mistrzostwo Polski. Jednak jak poinformował dziennikarz Canal+ Tomasz Ćwiąkała, piłkarz wkrótce ma zostać zawodnikiem Konyasporu. Przed kilkoma tygodniami był już w tureckim klubie i przeszedł badania medyczne, ale Turcy na ostatniej prostej zmienili warunki umowy. Teraz wrócono do rozmów. Według doniesień Tomasza Włodarczyka z portalu meczyki.pl Legia ma dostać za piłkarza milion euro, a Kramer ma zarabiać ok. 650 tys. euro.

Nie poznaliśmy jego możliwości

Słoweniec rozgrywa trzeci sezon w barwach Legii i ten - jak na na razie - jest zdecydowanie najlepszym w jego wykonaniu. Skąd u niego ta eksplozja formy? - Być może właśnie z tego, że nic mu nie dolega, że jest zdrowy - mówi nam Tomasz Sokołowski, były pomocnik warszawskiego klubu. - Kontuzje wybijały go z rytmu. Gdy wracał po nich, to potrzebował czasu na dojście do formy. Co chwilę coś się z nim działo. Teraz wszystko jest OK i są efekty. Myślę, że właśnie przez te urazy nie poznaliśmy do końca jego możliwości – analizuje.

Dwie fenomenalne asysty z Duńczykami

Dorobek bramkowy Słoweńca powinien być bardziej okazały. Zdobył trzy bramki w lidze i dwie w europejskich pucharach. - Takie sytuacje, które miał ze Śląskiem, to po prostu musi wykorzystywać - uważa były pomocnik Legii. - Zabrakło siły, bo piłka ledwo leciała, brakowało też precyzji. W pamięci mam też dwie jego fenomenalne asysty w meczu z Broendby w eliminacjach Ligi Konferencji - przypomina Sokołowski.

Tak jak napisał @cwiakala - Blaż Kramer krok od Konyasporu. Kluby wymieniają dokumenty. Jeśli wszystko będzie się zgadzać, napastnik jeszcze dziś ma polecieć do Turcji. Po spełnieniu wszystkich warunków Legia może zarobić ok. milion euro. Kramer dostanie pensję na poziomie 650… pic.twitter.com/pO8LVwGXoL— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) September 12, 2024

Ciągle jest w ruchu i szuka sobie miejsca

Były kadrowicz zwraca uwagę na sposób gry Słoweńca. - Jest groźny przy stałych fragmentach - wylicza. - Trzeba mu oddać także to, że ciągle jest w ruchu, że naciska rywali, którzy mają z nim ciężko. Nie boi się starć z nimi. Przy swoich warunkach bazuje na sile. Poza tym Kramer szuka sobie pozycji, tej wolnej przestrzeni. Wychodzi do prostopadłych podań i w ten sposób stara się zagrażać przeciwnikom. W każdym razie konkurencję w ataku Legii ma dużą i na ten moment wysunął się na prowadzenie. Nie wiem za to, co się dzieje z Markiem Gualem. Hiszpan ma umiejętności, ale nie potrafi się odnaleźć. Jest dużym rozczarowaniem - dodaje.

Raków nie przekonuje, ale...

W niedzielę Legia zagra na Łazienkowskiej z Rakowem Częstochowa. - Wrócił trener Marek Papszun, ale do tego momentu postawa jego zespołu mnie nie przekonuje - ocenia Sokołowski. - Ale Raków jest bardzo solidny. Może zaskoczyć Legię. Obaj trenerzy znają się doskonale. Mecze z Rakowem dla Legii zawsze były trudne, bo rywale potrafią grać intensywnie. Wydaje mi się, że teraz wyżej stoją akcje gospodarzy czyli Legii - przekonuje były ulubieniec stołecznego klubu.

