Kibice Legii racami pożegnali Lucjana Brychczego i odśpiewali mu „Sen o Warszawie”. Łzy same cisną się do oczu

Rafał Augustyniak jest jak żołnierz

W pierwszej połowie Rafał Augustyniak walcząc o piłkę upadł na murawę. Od razu poczuł, że stałego się coś złego. Intuicja go nie zawiodło, bo nie wyszedł już na drugą część spotkania. Po zawodach pojechał do szpitala na badania. Okazało się, że doznał złamania w okolicy nadgarstka z przemieszczeniem kości. W jego przypadku zapewne nie obejdzie się bez operacji. To oznacza, że w tym roku „August” już nie pomoże Legii w dwóch ostatnich meczach Ligi Konferencji. Trener Goncalo Feio po zawodach mówił o nim, że jest jak żołnierz, który nie odpuści.

Ruben Vinagre wypadł na sześć tygodni

Do dyspozycji sztabu Legii nie będzie także Ruben Vinagre, który znalazł się w kadrze na mecz z Zagłębiem. Jednak trener Goncalo Feio nie chciał ryzykować jego zdrowiem i nie wpuścił go na boisko. Portugalczyk doznał urazu stawu skokowego. Tyle że nabawił się go podczas spotkania z ŁKS Łódź w Pucharze Polski. Portugalczyk będzie pauzował minimum sześć tygodni.

Andrzej Strejlau pożegnał Lucjana Brychczego. Piękne słowa byłego selekcjonera reprezentacji Polski o ikonie Legii

Lucjan Brychczy nie żyje. Ikona Legii Warszawa miała 90 lat

