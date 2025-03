Marek Papszun mówi, że Raków rozpędza się na dobre

To czwarte z rzędu zwycięstwo Rakowa, który przez moment zepchnął Lecha z pozycji lidera. Jednak Kolejorz odpowiedział zwycięstwem i ekipa Medalików znów jest na drugiej pozycji. - Wymagające zawody i zdziwiłbym się, gdyby były inne - powiedział trener Marek Papszun podczas konferencji prasowej. - Tutaj zawsze jest wymagający mecz i praktycznie dla każdego faworyta. Patrząc historyczni, to zawsze był dla nas ciężki teren. Wielkie gratulacje dla zespołu, że na tak trudnym terenie potrafił wygrać 3:0. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego meczu. Wykorzystaliśmy swoje szanse. Wwygraliśmy zdecydowanie, strzeliliśmy trzy gole. Z tego się bardzo cieszę, bo w drugim meczu aplikujemy przeciwnikowi trzy gole. I rozpędzamy się. Złapaliśmy fajną serię. Krok po kroku, mecz do meczu, ale patrzymy długofalowo. Cały czas powtarzam, że to jest proces w klubie. Dużo rzeczy się zmienia, dużo rzeczy jeszcze musimy zbudować, żeby być klubem na takim poziomie, na jakim mamy wyniki - wyznał.

Maxi Oyedele rusza się jak wóz z węglem, wyglądał jak hokeista bez łyżew? Wojciech Jagoda nie gryzł się w język mówiąc o gwieździe Legii

Jonatan Braut Brunes zostanie wykupiony z belgijskiego klubu?

Bohaterem był Jonatan Braut Brunes, zdobywca dwóch bramek. Norweg ma w dorobku już osiem goli i jest najlepszym strzelcem częstochowian. Wiking występuje w Rakowie na zasadzie wypożyczenia z Oud-Heverlee Leuven do końca sezonu. Czy zostanie wykupiony z belgijskiego klubu? - Cieszę się, że zawodnicy rozwijają się - tłumaczył trener Papszun podczas konferencji prasowej. - Na tym oparta była metodologia mojej pracy: na rozwoju zawodników i rozwoju drużyny. Jonatan jest jednym z zawodników, który zrobił bardzo duży postęp. To jest bardzo pocieszające. Wyniki to jedno, ale to, że się ludzie rozwijają było dla mnie zawsze bardzo ważne, czy to zawodnicy, czy sztab, czy ludzie dookoła mnie - wyjaśniał i odniósł się do przyszłości Norwega: - To trudne pytanie, nie do mnie. Nie umiem na nie odpowiedzieć. Trudno powiedzieć, czy zostanie, czy nie - odparł szkoleniowiec wicelidera Ekstraklasy.

Kamil Grosicki zabrał głos w temacie Pogoni. Kapitan Portowców o odpowiedzialności i wyprostowaniu sytuacji

- Jonatan Braut Brunes jest jednym z zawodników, który zrobił bardzo duży postęp. To jest bardzo pocieszające. Wyniki to jedno, ale to, że się ludzie rozwijają było dla mnie zawsze bardzo ważne, czy to zawodnicy, czy sztab, czy ludzie dookoła mnie. To trudne pytanie, nie do mnie. Nie umiem na nie odpowiedzieć. Czy zostanie, czy nie, to trudno powiedzieć - powiedział Marek Papszun, trener Rakowa po wygranej 3:0 z Piastem w 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Kto zostanie mistrzem Polski 2024/25? Lech Poznań Raków Częstochowa Legia Warszawa Pogoń Szczecin Jagiellonia Białystok