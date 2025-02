Steve Kapuadi znów zagrał jak profesor. Gwiazdor Legii pokazał strzelecki instynkt, ale też zalał się krwią [WIDEO]

Bartosz Kapustka z ósmym golem w lidze

Po słabym starcie Legia nie mogła pozwolić sobie na kolejne potknięcie. To jej pierwsza wygrana nad Puszczą w historii. Zrobiła to dopiero w czwartym występie. To także pierwsze zwycięstwo warszawskiej drużyny w tym roku. Zapewniła je sobie w pierwszej połowie. Najpierw dwa razy gospodarze trafili w słupek. Jednak w końcu przełamała obronę Puszczy. Z prawej strony dośrodkował Ryoya Morishita, a piłkę do siatki skierował Bartosz Kapustka. To ósmy gol kapitana w tym sezonie w lidze.

Steve Kapuadi dostał w twarz i mocno krwawił

W kolejnej bramkowej sytuacji zachwycił Steve Kapuadi. Francuski obrońca zachował się niczym rasowy napastnik. Odwrócił się i pewnym strzałem pokonał bramkarza rywali. Z przekąsem można stwierdzić, że warszawski klub pilnie poszukuje napastnika, a okazuje się, że ma go pod nosem. Bo Kapuadi w tym roku jest najskuteczniejszym piłkarzem zespołu. Trafił także w meczu z Koroną, a w meczu z Piastem też miał apetyt na bramkę, ale wtedy zabrakło mu precyzji. Francuski obrońca nie dotrwał jednak do końca spotkania. Na początku drugiej połowy w jednym ze starć mocno ucierpiał, który dostał w nos. Zalał się krwią i został zmieniony, bo sztab nie chciał ryzykować jego zdrowiem. Na twarz założono mu opatrunek.

- To zwycięstwo powinno być bardziej okazałe. Zostawiliśmy wiele zdrowia, dyscypliny i determinacji, żeby wygrywać wiele pojedynków - tłumaczył trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej.

Zadrżała bramka Vladana Kovacevicia

W drugiej połowie stołeczny mógł podwyższyć wynik, ale nie zrobił tego. Najlepszą okazję zmarnował Kacper Chodyna, który będąc przed bramkarzem Puszczy trafił w niego. W końcówce zadrżała za to bramka Vladana Kovacevicia, bo obrońca Artur Craciun trafił w słupek. - To zwycięstwo powinno być bardziej okazałe - tłumaczył trener Goncalo Feio. - Zostawiliśmy wiele zdrowia, dyscypliny i determinacji, żeby wygrywać wiele pojedynków - dodał.

Kibice Legii zaprotestowali, opuści trybuny na kwadrans

Dzięki zwycięstwu Legia zmniejszyła dystans do prowadzącego Lecha. Jej strata do lidera wynosi pięć punktów. Spotkanie poprzedził protest kibiców, którzy są niezadowoleni z działań władz klubu i opuścili trybuny. Wrócili na nie po kwadransie. Na Żylecie pojawił się m.in. transparent z napisem To są trybuny na miarę zarządu Legii. - Wszyscy chcemy tego samego. Chcemy seryjnie wygrywać mecze. Chcemy mistrzostwa, pucharów - powiedział trener Feio zapytany o zachowanie sympatyków.

