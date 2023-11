i Autor: Cyfrasport Ronaldo Deaconu

Będzie gwiazdą ligi?

To może być największy kozak w ekstraklasie! "Argumenty są po jego stronie"

Piłkarze Korony w końcu punktują, awansowali też do 1/8 finału Pucharu Polski. Wkład w te osiągnięcia ma Ronaldo Deaconu, który ostatnio prezentuje wysoką formę. Zaskakuje dokładnymi podaniami, a do tego jest skuteczny. Niektórzy mówią, że to może być największy kozak w ekstraklasie!