Jakub Kiwior jeszcze dalej od składu Arsenalu? Jest mocne zainteresowanie tym piłkarzem

Nathan Wood piłkarzem walijskiego klubu jest od początku bieżącego sezonu. 20-latek jest jednak wychowankiem Middlesbrough, ale z miejsca stał się ważnym punktem ekipy Swans. Stał się też jednym z kandydatów, który mógłby wzmocnić skład Arsenalu w przyszłym sezonie. Poinformował o tym Fabrizio Romano, włoski dziennikarz specjalizujący się w newsach transferowych. Podaje również, że nie tylko klub z The Emirates jest chętny na Wooda, bowiem młodym Anglikiem interesuje się również Tottenham.

Wood to młodzieżowy reprezentant Anglii. W tym sezonie zagrał 35 spotkań na zapleczu Premier League i zaliczył jedną asystę. Za występy w Championship, ale również w angielskiej młodzieżówce, jest niezwykle chwalony. 31 maja skończy 21 lat. Ze Swansea obowiązuje go kontrakt do 30 czerwca 2024 r. Nadchodzące lato będzie ostatnim, w którym przedstawiciele Łabędzi będą mogli na nim zarobić. Serwis transfermarkt wycenia go jednak na ledwie ponad milion funtów.

Arsenal sprowadził zimą Jakuba Kiwiora, płacąc za niego włoskiej Spezii aż 25 milionów euro. Reprezentant Polski zaliczył 17 minut w dwóch meczach Premier League oraz zagrał 71 minut w meczu 1/8 finału Ligi Europy ze Sportingiem Lizbona. Polak nie był jednak chwalony za swój dotychczasowy pobyt na murawie w koszulce The Gunners. Klub z czerwonej części północnego Londynu jest liderem angielskiej ekstraklasy, inkasując 73 punkty w 30 meczach. Będący za nimi gracze Manchesteru City mają 67 punktów, ale za to jeden mecz rozegrany mniej.

Nathan Wood, attracting interest after 2002-born CB impressed on England U21 debut and been outstanding for Swansea this season. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Understand Arsenal and Tottenham are monitoring his performances closely. Swansea looking to try and extend his contract to prevent summer move. pic.twitter.com/SKVU2VrlLu— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2023