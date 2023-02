Trener Arsenalu rozpływa się nad Jakubem Kiwiorem. Mikel Arteta co chwila chwali polskiego stopera

Transfer Jakuba Kiwiora do Arsenalu wywołał w Polsce niemałe poruszenie. Rzadko zdarza się, by polscy piłkarze trafiali do angielskiej Premier League i to od razu do czołowego zespołu. Arsenal obecnie jest liderem tabeli i wielu fanów ma obawy, że przy dobrej grze obronnej tej drużyny Kiwior nie będzie miał wielu szans na pokazanie się. Sezon jest jednak długi i przed „Kanonierami” sporo spotkań, więc niewykluczone, że 22-latek swoją okazję też w końcu otrzyma. Zwłaszcza, że bardzo ciepło wypowiada się o nim trener Mikel Arteta.

Trener Arsenalu wciąż chwali Kiwiora

Do tej pory Kiwior nie zdołał zadebiutować w Arsenalu, ale wierzy, że już niedługo otrzyma swoją szansę. Co ciekawe, na Polaka bardzo liczy trener „Kanonierów” i wymienia jego zalety, choć oczywiście mówi o nim obecnie jako o rezerwowym. – Jakub Kiwior jest młodym talentem z niesamowitym potencjałem. To na pewno odpowiedni piłkarz do naszego stylu gry. Poza tym przez cały poprzedni sezon nie mieliśmy rezerwowego stopera – powiedział Mikel Arteta na piątkowej konferencji prasowej.

Słowa Hiszpana potwierdzają, że widzi on w Kiwiorze piłkarza, który może stać się ważnym elementem jego drużyny w przyszłości. Arsenal kolejny mecz rozegra już w sobotę, 4 lutego, o godzinie 13:30. Lider tabeli Premier League zmierzy się z mającym spore problemy Evertonem.