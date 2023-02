Anna Lewandowska oglądała mecz Barcelony w towarzystwie uśmiechniętego brodacza. Wiemy, kim jest

Robert Lewandowski przeszedł do historii! Polak pobił rekord legendy, co za wyczyn

FC Barcelona twardo walczyła z Sevillą o kolejne trzy punkty do walki o mistrzostwo Hiszpanii. "Duma Katalonii" trumfiowała 3:0, ale Robert Lewandowski nie zanotował żadnego trafienia. Z trybun mocno kciuki trzymała za to Anna Lewandowska. Trenerka fitness opublikowała zdjęcia z wizyty na Camp Nou za pośrednictwem mediów społecznościowych. Obok niej zasiadł pewien uśmiechnięty brodacz. Kim on jest?

Lewandowska oglądała mecz Barcelona - Sevilla z trybun

Anna Lewandowska ubrana w czapkę z daszkiem i bluzę nie marzła na trybunach Camp Nou. Z pewnością świetnie się bawiła. U jej boku zasiadł pewien uśmiechnięty brodacz. Wiemy, kim jest! Trenerka fitness i businesswoman oznaczyła mężczyznę, którym był Tomasz Zawiślak.

To bliski przyjaciel Roberta Lewandowskiego. Bliscy kumple mają wiele wspólnych fotografii sprzed lat. Widać, że to prawdziwa relacja, skoro trwa już tak długo. To także bliski współpracownik rodziny Lewandowskich.

