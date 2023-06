Dosadne słowa hiszpańskich mediów o wieku Lewandowskiego. Musieli zwrócić na to uwagę, zrobili porównanie

Robert Lewandowski sporo ryzykował, przenosząc się z Bayernu Monachium do Barcelony. Polak postanowił jednak zasmakować zarówno innego życia na co dzień, jak i nowych doświadczeń piłkarskich. Po zakończeniu sezonu nie krył dumy i radości z osiągniętych przez siebie i klub wyników, więc z pewnością nie żałuje także decyzji o zmianie barw. O tym, jak kapitan reprezentacji Polski był szczęśliwy po wygraniu mistrzostwa Hiszpanii, wspomina nawet jego mama, Iwona Lewandowska. Polski napastnik był ważną częścią zespołu Xaviego i potwierdził to m.in. zdobywając tytuł króla strzelców ligi hiszpańskiej. Tamtejsze media postanowiły zwrócić uwagę na fakt, że Lewandowski to wzór prowadzenia się w trakcie kariery i porównali go do innych wielkich zawodników w tym wieku. Wyniki mogą być zaskakujące.

Lewandowski zaskakuje wynikami jak na swój wiek

Portal Relevo.com przyjrzał się wynikom polskiego napastnika oraz innym graczom, gdy byli w jego wieku. Dziennikarze doszli do wniosku, że w wieku 34 lat więcej goli strzelał tylko Cristiano Ronaldo! – Lewandowski jako jeden z nielicznych zdołał walczyć z terminem ważności piłkarza – czytamy w artykule poświęconym Lewandowskiemu. Portal Relevo.com docenia, jak Polak od razu wszedł w sezon na najwyższym poziomie oraz potrafił pod jego koniec wyjść z kryzysu. – Mówi sobie: zadbaj o swoją dietę i sylwetkę co do milimetra. Ponadto zawsze analizuj, w jaki sposób możesz poprawić swoje wyniki. On rozpoczął sezon 22/23 na bardzo wysokim poziomie, będąc kluczową postacią dla zespołu, który zdobył punkty na początku, kiedy zespół wciąż dostosowywał się do scenariusza przygotowanego przez Xaviego. Po mundialu miał załamanie, ale sezon zakończył odbudowując dobry poziom – podkreślono. Zdaniem portalu fakt, że Lewandowski skończy w sierpniu już 35 lat, nie powinno negatywnie wpłynąć na jego wyniki w Barcelonie w przyszłym sezonie.