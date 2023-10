i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

LaLiga

Lewandowski wraca do gry? Pojawiło się nagranie z treningu, wszystko tuż przed El Clasico

To musi być prawdziwy medyczny cud. Już w sobotnie popołudnie FC Barcelona zmierzy się u siebie z Realem Madryt i wiele wskazuje na to, że będzie miała do dyspozycji wiele brakujących dotychczas ogniw. Z Robertem Lewandowskim na czele! Najnowsze nagrania z treningu mistrzów Hiszpanii są bardzo optymistyczne.