i Autor: AP PHOTO Leo Messi

Oficjalnie

Znamy datę prezentacji Leo Messiego w Interze Miami. Specjalne wydarzenie, ma swoją nazwę

PAP | KLS 20:45

Już od kilku tygodni wiemy, że Leo Messi nie wróci do FC Barcelona. Argentyński piłkarz chciał opuścić PSG na rzecz ukochanej Barcelony, ale kłopoty organizacyjno-finansowe "Blaugrany" uniemożliwiły to. Siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki zdecydował się opuścić Europę i od nowego sezonu będzie graczem Interu Miami. Po długim milczeniu w końcu kibice poznali datę oficjalnej prezentacji piłkarza w nowych barwach. Całe wydarzenie nosi nazwę "The Unveil" i odbędzie się na DRV PNK Stadium.