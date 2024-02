i Autor: Cyfrasport Blaż Kramer

Dreszczowiec w końcówce

Co za emocje w Kielcach! Korona walczyła do końca, Legia znów traci punkty [WIDEO]

To był szalony mecz, w którym żadna ze stron nie chciała odpuścić i dążyła do zwycięstwa. Korona potrzebuje punktów w walce o utrzymanie, a Legia musi odrabiać dystans, jeśli chce się liczyć w walce o mistrzostwo Polski. Nie brakowało dramaturgii. Korona walczyła do końca i w końcówce doprowadziła do remisu 3:3 w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy.