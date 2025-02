Mówią, że Ivi Lopez to jest KOZAK, skarci Lecha? Ale były kadrowicz WYTKNĄŁ to gwieździe Rakowa

Lech podszedł zbyt pewnie do meczu z Lechią

Trener Niels Frederiksem nie ukrywał złości po meczu w Gdańsku. Powiedział, że to był najgorszy występ jego podopiecznych od kiedy pracuje w tym klubie. Stwierdził wprost, że to Lech zagrał bardzo źle i nazwał występ g... To było dosadne podsumowanie spotkania z beniaminkiem. - Miał do tego prawo, ale najwyraźniej nie uczulił podopiecznych na to, żeby od początku spotkania zagrali agresywnie - powiedział Paweł Skrzypek w rozmowie z Super Expressem. - Lech był tym sposobem gry zaskoczony. Sprawiał wrażenie, jakby nie odrobił pracy domowej. Podszedł zbyt pewnie do tego meczu, z przekonaniem, że poradzi sobie bez problemu. Grając w osłabieniu, trudno było mu już odrobić straty. Lechia pokazała za to, że tanio skóry nie sprzeda - analizował.

Lech ma szansę odskoczyć, a Raków będzie starał się do niego doskoczyć

Dlatego kolejna wpadka nie może się Lechowi przydarzyć. Niels Frederiksen nie WYOBRAŻA sobie takiej sytuacji, bo w przypadku zwycięstwa Rakowa, ten zespół zbliżyłby się do jego ekipy na punkt. - Oba zespoły zagrają z respektem do siebie, uważnie w obronie - stwierdził Paweł Skrzypek w rozmowie z naszym portalem. - Potencjał obu klubów jest zbliżony. To spotkanie może nawet rozstrzygnąć jedna bramka. Lech ma szansę odskoczyć, a Raków będzie starał się do niego doskoczyć w tabeli - podkreślił były obrońca Rakowa i reprezentacji Polski.

Lech chce tytułu, ale STANOWCZO musi tego uniknąć. Raków wyleje kolejny kubeł zimnej wody na lidera?

