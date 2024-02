Alarm w Rakowie po kompromitacji w Pucharze Polski. Dojdzie do wstrząsu po hicie z Lechem?

Obronią mistrzostwo?

W zimowym oknie Raków zainwestował w transfery. Wzmacniał kadrę po to, aby gonić czołówkę ligi. Wydawało się, że z nowymi nabytkami rozpocznie marsz po tytuł i po Puchar Polski, które tak polubił w poprzednich latach. Jednak w tym roku częstochowianie nie zachwycają. Przegrali z Wartą na inaugurację. Wprawdzie potem pokonali Piasta u siebie, ale już w następnej kolejce nie poradzili sobie ze Stalą. W efekcie w tabeli ekstraklasy są dopiero na szóstym miejscu. Tracą sześć punktów do liderów, ale mają w zapasie zaległy mecz do rozegrania. Teraz to jedyna droga dla częstochowian, aby zakwalifikować się do europejskich pucharów.

Wstyd, bez ambicji

Piłkarze Rakowa w starciu z Piastem w Pucharze Polski wypadli nieporadnie w obronie, a w ofensywie nie istnieli, bo nie potrafili zagrozić pod bramką gospodarzy. Zwrócił na to uwagę Vladan Kovacević. - Nie udało nam się stworzyć ani jednej sytuacji. To wstyd! - powiedział wprost bramkarz Rakowa. - To był najgorszy mecz. Nie było ambicji, a to największy grzech - przyznał.

Arsenić przepraszał kibiców

Po zawodach zrobiło się gorąco. Piłkarze jeszcze na stadionie tłumaczyli się z blamażu przed kibicami. - Trudno mi powiedzieć coś po takim spotkaniu - wyznał obrońca Zoran Arsenić w mediach społecznościowych. - Chciałbym przeprosić, bo wszyscy wiemy, że stać nas na więcej. Ja i zespół jesteśmy tego świadomi. Jesteśmy źli na siebie, że odpadliśmy. Trzeba się szybko skupić i zorganizować na następne spotkanie u siebie z Lechem – dodał kapitan częstochowskiej drużyny.

Właściciel wezwał na dywanik

Zagotowało się także wśród działaczy. Po spotkaniu właściciel Rakowa Michał Świerczewski opublikował wpis w mediach społecznościowych, który najlepiej oddaje obecny stan w ekipie mistrza Polski. „Niestety, staliśmy się ligowym średniakiem. Nie ma sensu się oszukiwać, to nasz najpoważniejszy kryzys od 2016 r. Zebrałem wtedy trochę doświadczeń. Spróbujemy tą sytuacją zarządzić” - zadeklarował sternik klubu, który przeszedł do działania.

Muszą zareagować jak mężczyźni

Nie skończyło się na słowach. Doszło do spotkania władz klubu, piłkarze musieli się tłumaczyć z klęski w Gliwicach. Debatowano, co począć, aby opanować sytuację. Nie podejmowano radykalnych kroków. To cisza przed burzą? Wszystko zależy od postawy Rakowa w niedzielnym hicie kolejki z Lechem. Czy w przypadku niepowodzenia dojdzie do wstrząsu? - Musimy zareagować jak mężczyźni - zapowiedział trener Szwarga po laniu z Piastem.

