Portugalczyk tak to widzi

W pierwszej kolejce Legia pokonała na Łazienkowskiej 1:0 Betis Sewilla. Bramkę zdobył Steve Kapuadi. Jak będzie wyglądło spotkanie wyjazdowe z serbskim klubem? Tak TSC Backa Topola scharakteryzował w rozmowie z naszym portalem Aleksandar Vuković, serbski trener Piasta Gliwice. Do Serbii stołeczny zespół dotarł z problemami. Pisaliśmy o tym na naszym portalu. - Backa Topola to rywal, który się na nas rzuci - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Mają swój styl gry. Chcą grać w piłkę i dominować. Wolą bronić z wysokim pressingiem. Wątpię, aby grając u siebie zrezygnowali ze swojej tożsamości - przekonywał.

Serbowie to charakterni ludzie

Portugalczyk uważa, że ważne będzie podejście do rywala w składzie, którego dominują serbscy piłkarze. Zwrócił uwagę na charakter zawodników z tgo bałkańskiego kraju, na ich zaangażowanie i determinację w grze. Czy będzie miał rację? W każdym razie w tym spotkaniu nie zagra Maximillian Oyedele, który ma uraz stawu skokowego. - Gramy z drużyną pełną Serbów, a to ludzie charakterni - podkreślił trener Feio podczas konferencji prasowej, cytownay przez oficjalny portal Legii. - Lubią podnieść poziom zaangażowania. Wystarczy spojrzeć na naszego Raszę Pankova lub byłych graczy Legii z tego kraju. To będzie mecz, w którym przeciwnik będzie chciał narzucić swoje tempo i wykorzystać swoje atuty - podkreślał szkoleniowiec warszawskiego klubu.

