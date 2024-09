Michał Listkiewicz: Jarosław Królewski wymyślił sobie, że... [MIŚ Z OKIENKA]

Kieleckie media doniosły o obrażaniu głównego sponsora polskiego szczypiorniaka, rzucaniu kłód pod nogi miejscowych piłkarzy nożnych i ręcznych, arogancji byłego prezydenta miasta. Trudno podważać tezy ludzi z samego serca Gór Świętokrzyskich. Najgorsze jest to, że kandydat na prezesa kampanię oparł na facecie wyrzuconym dopiero co z tejże federacji za molestowanie pracownic. Może pół wieku temu uznano by to za dowód jurności i przywiązania do sarmackiej tradycji. Dziś to wstyd i obciach panie Bogdanie.

Wspomnianą piosenką Jarockiej zainspirował się też nadaktywny medialnie włodarz krakowskiej Wisły Jarosław Królewski. Wymyślił sobie, że sztuczna inteligencja lepsza jest od wrodzonej lub choćby nabytej przez kontakt z mądrymi ludźmi. Kazimierz Moskal i dziekan kierowników drużyn w polskim futbolu Jarosław Krzoska pozostaną legendami "Białej Gwiazdy" i żadna sztuczna inteligencja tego nie zmieni. Z ciekawości zadałem temu tworowi pytania na własny temat. Nic się nie zgadzało: żona kolegi okazała się moją, zmarła 40 lat temu babcia wciąż ma się dobrze, a syn jest... kucharzem choć jajecznicy nawet nie potrafi zrobić.

Światowy sport ma się dobrze bez Rosjan, tak po prawdzie wszyscy się przyzwyczaili i nikt za Iwanami nie tęskni. Padają rekordy świata i olimpijskie, areny sportowe pękają w szwach, w telewizjach sportu po kokardę. Życie nie znosi próżni towarzyszu Putin i nie ma narodów niezastąpionych. Trener Termaliki Nieciecza Marcin Brosz z podopiecznymi zbierają zasłużone pochwały, ale zasługują na nie także kibice w liczącej 700 duszyczek wsi pięknie położonej w widłach Dunajca i Wisły. Nazwali się "nieliczni fanatyczni", są kulturalni, uśmiechnięci, podróżują za "Słoniami" po całym kraju, szanują rywali i nie przeklinają.

Są jak białe kruki w kibicowskiej populacji. W ramach bibliotecznych remanentów przejrzałem archiwalne wydawnictwa poświęcone futbolowi pozostawiając potomnym tylko te najbardziej wartościowe. Nie ma wśród nich wynoszonych pod niebiosa ksiąg wydawnictwa z Katowic, które miało monopol na albumy jubileuszowe związków i klubów. Epitety i partykularyzm zniweczyły zawartość merytoryczną. Bezstronność i wierność faktom to warunek wiarygodności a historii - choćby tylko sportu - nie można opisywać na bazie osobistych emocji. Nigdy nie wyrzuciłem żadnej książki, teraz też tego nie uczynię. Po prostu oddam zainteresowanym z szacunku dla wysiłku autorów.

Zmarła Barbara Horawianka, dla mnie od małego "Ciociubaś", wspaniała aktorka, kiedyś najlepsza pływaczka jeziorowa wśród polskich artystów. Warto po latach obejrzeć Jej wielkie role teatralne i filmowe, tak jak warto wracać do meczów reprezentacji Kazimierza Górskiego i Antoniego Piechniczka czy Legii, Górnika, Widzewa z czasów, gdy rządziły w Europie. Na boisku i na scenie pewne wartości są nieprzemijające.

