GKS Katowice zaczął obiecująco

Początek spotkania obiecujący był dla GKS, który miał duży apetyt na gola. Po akcji Marcina Wasielewskiego bramkę zdobył Sebastian Bergier. Dla napastnika katowiczan to szóste trafienie w tym sezonie w lidze. Po kwadransie przebudził się Motor. Kapitalną bramkę zdobył kapitan Piotr Ceglarz. Niebawem obrona gości popełniła błąd przy wyprowadzaniu piłki. Strzał Samuela Mraza zdołał jeszcze wybronić bramkarz Dawid Kudła. Jednak odbił piłkę przed siebie, a nadbiegający Bradly Van Hoeven nie zmarnował okazji i zaliczył debiutancką bramkę.

Samuel Mraz przypieczętował zwycięstwo beniaminka z Lublina

Wprawdzie na przerwę GKS schodził przegrywając, ale za raz po przerwie beniaminek z Górnego Śląska doprowadził do wyrównania. Zrobił to Borja Galan. Jednak odpowiedź Motoru była błyskawiczna. W roli głównej wystąpił Samuel Mraz. To najskuteczniejszy zawodnik lubelskiej drużyny. W dorobku ma już dziesięć goli. GKS walczył do końca o wyrównanie. Jednak nieskuteczny był Sebastian Bergier. W końcówce jeszcze świetnie zachował się bramkarz Kacper Rosa, który wybronił groźne uderzenie Bartosza Nowaka.

Rafał Król - pożegnanie legendy Motoru

Przed spotkaniem doszło do pożegnania klubowej legendy. Rafał Król rozegrał 290 meczów w barwach Motoru. Doświadczony zawodnik zakończył przygodę w ekipie z Lublina. Teraz będzie występował w Stali Kraśnik, w której zaczynał karierę.

Motor Lublin - GKS Katowice 3:2

Bramki:

0:1 Sebastian Bergier 8. min, 1:1 Piotr Ceglarz 14. min, 2:1 Bradly Van Hoeven 21. min, 2:2 Borja Galan 51. min, 3:2 Samuel Mraz 57. min

Żółte kartki:

Bradly Van Hoeven, Filip Wójcik, Paweł Stolarski (Motor Lublin) - Marten Kuusk, Borja Galan, Filip Szymczak (GKS Katowice)

Sędziował: Damian Kos. Widzów: 11 856

Motor Lublin: Kacper Rosa - Filip Wójcik (76. Paweł Stolarski), Arkadiusz Najemski, Herve Matthys, Krystian Palacz - Piotr Ceglarz, Jakub Łabojko (59. Antonio Sefer), Bartosz Wolski (87. Kaan Caliskaner), Mathieu Scalet, Bradly Van Hoeven (76. Michał Król)- Samuel Mraz (59. Kacper Wełniak)

GKS Katowice: Dawid Kudła - Alan Czerwiński, Arkadiusz Jędrych, Marten Kuusk (76. Lukas Klemens) - Marcin Wasilewski (76. Konrad Gruszkowski), Oskar Repka, Mateusz Kowalczyk, Borja Galan - Adrian Błąd (56. Filip Szymczak), Bartosz Nowak (87. Mateusz Mąk) - Sebastian Bergier (76. Dawid Drachal)

