Przełomowe wieści na temat zdrowia Sergio Rico! Fatalny wypadek niemal kosztował go życie

Dopiero po wyprowadzce Lewandowskich do Hiszpanii prawda o córce "Lewego" mogła wyjść na jaw! Anna Lewandowska o wszystkim powiedziała

Aż kręci się w głowie widząc, co wyprawia zaledwie 7-letni syn Leo Messiego! Film natychmiast stał się hitem

To on w przyszłości zastąpi Polaka?

Aż opadły nam ręce po tym, jak potraktowali Roberta Lewandowskiego! To się w głowie nie mieści, niezrozumiała decyzja

Robert Lewandowski na pewno mógł się mocno zdziwić, gdy to zobaczył! Brutalna weryfikacja jego formy

Do wypadku z udziałem Sergio Rico doszło podczas krótkiego urlopu piłkarza po zapewnieniu sobie mistrzostwa Francji przez PSG. Rico udał się do ojczyzny i podczas przejażdżki konnej doznał niezwykle groźnych obrażeń. Szybko został przetransportowany do szpitala w Sewilli na oddział intensywnej terapii. Początkowo jego stan był bardzo poważny, ale stabilny – niestety, mało było jednak poprawy, co było niezwykle trudne dla jego najbliższych. Pierwsza próba wybudzenia Rico ze śpiączki nie powiodła się, jednak kolejna zakończyła się sukcesem i był to pierwszy, duży przełom w jego leczeniu – teraz nastąpił kolejny.

Sevilla przekazała świetne wieści o Sergio Rico

29-letni bramkarz to wychowanek Sevilli, w której spędził również 4 lata jako piłkarz pierwszej drużyny. W swoich mediach społecznościowych 5 lipca klub podał bardzo ważną informację na temat swojego byłego piłkarza. Okazało się, że stan Sergio Rico jest na tyle dobry, że mógł on już opuścić OIOM. – Nie możemy być bardziej szczęśliwi – napisano, życząc również bramkarzowi dużo siły w dalszej walce o powrót do zdrowia.