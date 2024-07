Igrzyska Olimpijskie 2024: Dzień 4 RELACJA NA ŻYWO igrzyska 29.07.2024 live WYNIKI na żywo

Oczy nam wyszły z orbit po tych słowach Tomasza Fornala. Reprezentant Polski jest gotowy na ogromne poświęcenie, nie ma co do tego wątpliwości

IO Paryż 2024: Jakie dyscypliny dzisiaj 30.07? Finały we wtorek 30 lipca, plan dnia

Wielkie emocje z udziałem polskich i nie tylko polskich sportowców zaczniemy o godzinie 9:00.

Polskie szpadzistki, które należą do faworytek olimpijskiego turnieju, we wtorek walczyć o medal drużynowy. Duże nadzieje związane są ze startem Angeliki Szymańskiej (63 kg), która jako jedyna z czworga polskich judoków została rozstawiona. Iga Świątek po raz trzeci wyjdzie na kort.

Polskie szpadzistki to aktualne mistrzynie świata w drużynie. Polki na igrzyska pojechały jako jedne z faworytek. W 1. rundzie zmierzą się z ekipą USA, szóstą drużyną światowego rankingu.

"Dyspozycja dnia i głowa będą decydowały o tym, kto sięgnie po medale" - oceniła w rozmowie z PAP Martyna Swatowska-Wenglarczyk.

To jedyny tytuł MŚ w konkurencjach zespołowych sportów olimpijskich wywalczony przez Polskę w roku przed IO Paryż 2024.

"Staramy się nie myśleć o tym, co było, bo to są zupełnie inne zawody. Rok temu w Mediolanie zdobyłyśmy mistrzostwo świata, a teraz po prostu chcemy zaprezentować się jak najlepiej. Każda z nas dołożyła swoją cegiełkę. Przygotowania przebiegły zgodnie z planem, a w dzień walk okaże się, na co nas stać. Damy z siebie wszystko i zobaczymy, z jakim rezultatem zakończymy" - powiedziała Swatowska-Wenglarczyk.

Polska od 2008 roku czeka na medal olimpijski w szermierce. W Pekinie srebro wywalczyła drużyna szpadzistów.

Jeszcze dłużej, bo aż od igrzysk w Atlancie na olimpijski medal czekają judocy w biało-czerwonych barwach. W 1996 roku na podium stanął Paweł Nastula (złoto) i Aneta Szczepańska (srebro), która teraz jest klubową trenerką Szymańskiej. Jej podopieczna to tegoroczna wicemistrzyni świata, a w pierwszej walce zmierzy się z utalentowaną Savitą Russo. "Włoszka to jeszcze juniorka z sukcesami wśród seniorek. To brązowa medalistka mistrzostw Europy w Zagrzebiu" - mówił przed igrzyskami Jarosław Wołowicz kierownik wyszkolenia Polskiego Związku Judo.

W przypadku zwycięstwa włocławianka w kolejnej rundzie spotka się ze zwyciężczynią pojedynku pomiędzy urodzoną w Afganistanie, reprezentującą Drużynę Uchodźców, Nigarą Shaneen a Meksykanką Priscą Acalaraz Aviti.

Po raz trzeci na olimpijski kort wyjdzie Iga Świątek. W 3. rundzie, o godz. 19., jej rywalką będzie Xiyu Wang. Chinka w turnieju nie straciła jeszcze seta, eliminując kolejno Czeszkę Lindę Noskovą i Rosjankę Dianę Sznajder.

Zadebiutują siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak. Brązowi medaliści mistrzostw świata zmnierzą się z australijską parą Thomas Hodges - Zachery Schubert.

Amazonki Katarzyna Milczarek, Żaneta Skowrońska-Kozubik, Sandra Sysojeva rozpoczną przed południem rywalizację w ujeżdżeniu, zarówno w konkursie drużynowym jak i indywidualnym.

Łuczniczka Wioleta Myszor w 1/32 finału turnieju zmierzy się z reprezentantką Indii Ankitą Bhakat.

W 2. rundzie turnieju tenistek stołowych Natalia Bajor zagra z Portugalką Fu Yu.

W kajakarstwie górskim wystartuje w eliminacjach C1 jedyna jak dotąd polska medalistka w IO Paryż 2024 (K1) Klaudia Zwolińska, a w K1 Mateusz Polaczyk.

Na pływalni w przedpołudniowej sesji kwalifikacyjnej wystąpi piątka Polaków. Bliźniacy Krzysztof i Michał Chmielewski powalczą na 200 m st. motylkowym, a Jakub Majerski na 100 m st. dowolnym. W tej samej konkurencji wśród kobiet wystartuje Kornelia Fiedkiewicz. Na 200 m st. klasycznym popłynie Jan Kałusowski.

W Marsylii w windsurfingowej klasie iQFoil wystąpią Maja Dziarnowska i Paweł Tarnowski. W tych konkurencjach z powodu zbyt słabego wiatru organizatorzy notuję duże opóźnienia w programie. W klasie 49er FX rywalizują Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak, a w 49er Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki.

Koszykarze 3x3 już na starcie kilkudniowych zmagań zagrają z gospodarzami - Francją. Przed trzema laty w Tokio biało-czerwoni zajęli siódme miejsce. Teraz celują zdecydowanie wyżej.

Jako ostatnia z polskiej ekipy we wtorek późnym wieczorem wystąpi pięściarka Julia Szeremeta (57 kg). Jej ringową rywalką będzie Wenezuelka Omailyn Aycala.